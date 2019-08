Douai : un jeune de 16 ans se tue dans un accident de moto

Un adolescent de 16 ans s'est tué dans un accident de moto, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août à Douai (Nord).



Le drame s'est produit vers minuit, rue du Faubourg de Paris. On ignore les circonstances de l'accident, qui n'a impliqué que le deux-roues et aucun autre véhicule.



Le motard se trouvait en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours et a été déclaré décédé sur place. Une autre personne âgée de 17 ans a été plus légèrement blessée, et a été prise en charge au Centre hospitalier de Dechy. Il s'agirait du passager de la moto.