Douai : un jeune homme de 19 ans interpellé après un rodéo et une course-poursuite au guidon d'une moto volée

Jeudi soir, vers 18h40, des policiers de la BAC, qui circulent à hauteur du rond-point de Gayant Expo, repèrent quatre individus au guidon chacun d'une motocross effectuant un rodéo urbain et commettant de nombreuses infractions routières. Deux d'entre eux ne sont pas casqués.Les policiers prennent alors en chasse les motards qu'il perdent dans le flot de circulation. Peu de temps plus tard, ils sont signalés dans le centre-ville de Douai.L'un des quatre individus perd le contrôle de sa moto et chute dans l'avenue Detrain. Il est arrêté par les policiers mais ses complices, eux, ont pu prendre la fuite.Le jeune homme interpellé est âgé de 19 ans. La motocross qu'il pilotait avait été volée le jour-même.