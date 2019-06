Douai : des parents mesurent la qualité de l'air à proximité de l'école de leurs enfants

Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon.

Vendredi, plusieurs parents se sont vus confier une mission : armés d'une petite machine et de leurs téléphones, ils devaient effectuer des relevés athmosphériques devant l'école de leurs enfants à Douai. Objectif : analyser les taux de particules fines dans l'air. Ces poussières sont notamment la conséquence de la circulation automobile, particulièrement dense en centre-ville aux heures de sorties des classes."Il y a beaucoup de voitures et je pense qu'il y a de plus en plus de pollution", estime une mère d'élèves qui participe à l'opération devant l'école Jean Andrieu, rue d'Arras. "Aux heures de pointe, c'est l'horreur", constate un papa. "Mon fils le ressent parce qu'il fait un peu d'asthme aussi".Ces mesures doivent donc servir d'electrochoc pour sensibiliser les automobilistes. "Les sorties d'école et les entrées d'écoles deviennent des moments d'asphyxie pour employer des mots un peu forts", déplore Jacky Avenel, maire-adjoint au cadre de vie. "On peut éviter de le faire, c'est la fameuse politique des petits gestes, chacun apporte sa petite contribution. Je crois qu'au niveau de la mobilité, il faut vraiment qu'on prenne en considération cette réalité-là".Depuis le mois de mars, la mairie a pris les devants en plaçant toute la vielle en zone 30. Avec ces relevés, d'autres mesures pourraient être prises. Les résultats seront connu d'ici quelques jours.