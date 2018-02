Douai : une personne tente de s'immoler devant son domicile et s'enfuit

Une personne a tenté de s'immoler, ce dimanche matin, devant son domicile de Douai. "Elle a eu le temps de mettre le feu mais s'est enfuie, on ne l'a pas encore retrouvée", indiquent les pompiers, sans préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Après cette tentative, la victime a en effet quitté les lieux.



De son côté, la police confirme les faits et précise que l'intervention est toujours en cours. On ignore le niveau de gravité des blessures de la victime.



>> Plus d'infos à suivre.