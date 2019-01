Douai : des perturbations sur deux lignes TER après le déraillement d'un train belge

🚦Flashinfo TERHDF 10h



🔴 Le trafic est toujours interrompu sur les axes Douai ↔ Valenciennes et Douai ↔ Cambrai jusqu’à environ 14h.



Ailleurs dans la région, le trafic reste majoritairement fluide. ✅



Une question sur un train? Tweetez-nous ! 📲 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 4 janvier 2019

Retour à la normale à 14 heures ?

à la suite du déraillement d'un train de marchandises belge, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la SNCF., à la sortie de la gare à cause d'un problème de bougies. "Les équipes techniques sont sur place et procèdent au, précise-t-on à la SNCF.Les deux lignes TER concernées sont celles reliant, et. S'agissant d'une période de faible activité, en vacances scolaires, la SNCF n'a eu besoin que de déployer trois cars pour permettre effectuer les liaisons entre ces différentes gares pendant le reste de la matinée.En ce qui concerne la clientèle TGV, elle est invitée à se rendre en gare d'Arras pour monter à bord des trains, puisque ces derniers ne s'arrêteront pas à Douai.