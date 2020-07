Douai : plusieurs explosions et un important incendie à l'usine Seveso Air Liquide

Incendie à l'usine Air Liquide à #Douai.



Rupture de canalisation

Environ 90 sapeurs-pompiers sont mobilisés ce jeudi en fin d'après-midi sur un important incendie à l'usine Air Liquide de Douai (Nord), a-t-on appris du SDIS 59. LEs secours ont été alerté vers 17h15.Selon une source sur place, de multiples explosions ont eu lieu avant l'incendie, qui serait localisé à l'extérieur des bâtiments. Il n'y aurait aucun blessé à déplorer.Le sinistre aurait pour origine une rutpture de canalisation lors d'un déchargement d'hydrogène par un camion-citerne.Deux autres engins sont menacés par les flammes, les pompiers veillent à leur protection et la "propagation de l'incendie est enrayée" à ce stade, selon le SDIS; même si la situation n'est pas encore complètement maîtrisée. L'intervention pourrait durer, assure la même source.Un périmètre de sécurité de plus d'un kilomètre a été instauré autour de l'usine, et les habitants de la zone sont invités par le maire de Douai Frédéric Chéreaux à rester confinés "jusqu'à nouvel ordre", le temps que le sinistre soit maîtrisé."On lève l'alerte, le sinistre va être simplement géré sur site avec les pompiers. Il n'y a plus de risque pour les riverains et il semble que les dégâts matériels sont limités", a déclaré M. Chéreau peu avant 19h à l'AFP.Le site est classé Seveso.