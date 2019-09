Douai : la police lance un appel à témoins après la disparition d'un septuagénaire

Béquille médicale

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Bernard HOUSEAUX, 72 ans, 1m72 disparu depuis le 28 août à #Douai (#Nord).

Si vous avez des informations, contactez les policiers de la sûreté urbaine de #Douai au 06 23 24 27 97 (HB) ou au 03 27 92 38 62 (24h/24) pic.twitter.com/XN7DlZLhMo — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) September 6, 2019

La police du Nord est à la recherche de Bernard Houseaux, septuagénaire qui n'a pas donné signe de vie depuis le mercredi 28 août à Douai (Nord). Un appel à témoins a été lancé ce vendredi 6 septembre, car cette disparition est jugée inquiétante.Bernard Houseaux, âgé de 72 ans et mesrant 1m72, a les cheveux courts gris dégarnis sur l'arrière et les yeux clairs. Au moment de sa disparition, il portait une chemisette à carreaux bleu, orange et jaune, ainsi que des chaussures de marque "Mephisto" marron foncé avec des scratchs et des semelles épaisses.La police précise également qu'il se déplace avec une béquille médicale grise.Quiconque dispose d'informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut joindre la brigade criminelle de Douai au(jours ouvrés en semaine) ou au(le soir et le week-end).