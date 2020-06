Douai : la police lance un appel à témoins, après le vol violent de 28 000 euros sur un homme de 89 ans

Un homme de 89 ans a été victime d'un vol avec violence, jeudi 18 juin, sur le boulevard Albert Ier. Les faits se sont produits en pleine journée, peu avant 15H.

Agresseurs en fuite

Si la victime n'a pas été blessée, elle s'est en revanche fait dérober une somme de 28 000 euros, alors qu'elle revenait de la banque, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la police. Les agresseurs ont pris la fuite.

Or, "on n'a pas de témoin à part un automobiliste qui se serait arrêté pour lui venir en aide", indique-t-on à la police de Douai. Un appel à témoins a donc été lancé pour que cette personne puisse se signaler et donner des informations aux enquêteurs, notamment si elle a vu les malfaiteurs et, si tel est le cas, la direction qu'ils ont empruntée.

Les autorités ont donc lancé un appel à témoins. "Suite à un vol avec violences en réunion (...), les policiers de Douai cherchent à prendre contact avec l'automobiliste ayant porté secours à la victime", peut-on y lire. Toute autre personne qui aurait assisté aux faits sans s'être arrêtée peut également se faire connaître.

[#AppelATémoins]

Suite à un vol avec violences en réunion commis le 18/06/20 les policiers de #Douai cherchent à prendre contact avec l'automobiliste ayant porté secours à la victime

Si vous avez des informations, contactez les #policiers de #Douai au 0327943502 ou 3814 ou 3805 pic.twitter.com/Jo8MxWoT8G — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) June 22, 2020

Toute personne susceptible d'aider les enquêteurs peut joindre la police de Douai au 03.27.94.35.02, au 03.27.94.35.14 ou au 03.27.94.35.05.