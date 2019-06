Douai : portée disparue depuis plusieurs jours, Melissa est rentrée chez elle

Melissa G., 22 ans, avait quitté le domicile conjugal le 4 juin dernier à Douai (Nord), après s'être disputée avec son conjoint. La police avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lancé un appel à témoins trois jours plus tard. Elle avait notamment été aperçue dans le quartier de la gare.



On a appris ce mardi matin par les services de police que la jeune femme avait regagné son domicile le 9 juin dans la nuit, en bonne santé.