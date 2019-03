Douai : les proches de Kamel Kerrar, retrouvé mort dans la Scarpe, portent plainte pour “destruction de preuves”

© DR

Disparition de preuves

"Engager la responsabilité de la justice"

Un sac de vêtements qui disparaît au commissariat, une lettre anonyme introuvable au bureau du procureur... Quatre ans après la mort de Kamel Kerrar, retrouvé noyé dans la Scarpe , ses proches craignent plus que jamais queSa famille a porté plainte contre X lundi pour "", a indiqué son avocat MDamien Legrand.Le, au lendemain de Noël, le corps de Kamel Kerrar est retrouvé dans la Scarpe, les mains liées derrière le dos et les pieds attachés par les lacets. Mais les débuts de l'enquête sont chaotiques : un sac contenant les vêtements de la victime mis à sécher"Les vêtements qui avaient été appréhendés au cours de l’examen du corps de Monsieur Kamel KERRAR, placés au commissariat de police de DOUAI 'dans une chaufferie faisant habituellement usage de salle de séchage', y ont été perdus" peut-on lire dans la plainte que nous nous sommes procurée. ", ce qui prive l’enquête de moyens de preuve tout à fait essentiels"En même temps, une lettre anonyme dénonçant un meurtre – et assurant qu'il ne s'agit pas d'un suicide – disparaît du bureau du procureur. Deux faits qui, pour la famille, risquent d'entraver l'enquête. "On aurait pu, par exemple, trouver du sang sur les vêtements ou sur la lettre" confie MDamien Legrand. Et une analyse ADN aurait accéléré l'enquête.Surtout que la police avait rapidement classé l'affaire sans suite, concluant à un suicide. Une abberration pour la famille, pour qui il était impossible que le jeune homme noue quoi que ce soit. "Mon petit frère avait une grosse maladie, lil ne savait pas le faire, il ne savait pas manger avec sa main droite" soulignait son frère Abdelhadif en 2016 Mais les Kerrar n'abandonnent pas et, en 2016, l'enquête est réouverte. Pourtant, la famille et son avocat craignent que la disparition de ces preuves ait "beaucoup entravé l'enquête".Une plainte a donc été déposée contre X lundi, avec deux objectifs : d'abord, "" dans l'hypothèse où l'enquête n'aboutirait pas, mais aussi pour demander au procureur de la République de Douai de faire en sorte que la juge d'instruction –– se voit confier celle portant sur les preuves.