Douai : une quadragénaire décède d'un malaise cardiaque au volant

Il était environ 00h45 dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque les secours ont été appelés pour un véhicule immobilisé en haut d'une bretelle de sortie autoroutière de la Rocade minière (A21) à Douai. Au volant de cette voiture, se trouvait une femme inanimée, le coeur arrêté.



L'intervention des pompiers puis du SAMU a permis de faire repartir le coeur de la victime, qui a été transportée en urgence au CHR de Lille. L'automobiliste de 43 ans, originaire de Flines-lez-Raches est décédée plus tard à l'hôpital.

Autopsie

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été prise d'un malaise alors qu'elle sortait de l'autoroute A21 au niveau de la sortie 23. Sa Fiat aurait poursuivi sa course, jusqu'à s'immobiliser sur le bas-côté d'un rond-point un peu plus loin, en percutant un poteau.



La brigade accidents du commissariat de Douai est chargée de l'enquête. Une autopsie du corps de la victime doit être pratiquée.