Douai : un quadragénaire écroué pour le viol d'un enfant de 4 ans dont il avait la garde

Deux témoins donnent l'alerte



L'enfant confié par des amis

Il s'agit d'une affaire particulièrement sordide, dont serait victime un petit garçon âgé d'à peine 4 ans, à Douai. Un homme de 43 ans est accusé d'avoir violé l'enfant, vendredi 28 juin en fin de journée, dans le parc public de la Tour des dames.Le suspect a été mis en examen et incarcéré dimanche pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, a-t-on appris de source judiciaire, qui confirme une information de La Voix du Nord Il est environ 19 heures vendredi, lorsque deux mères de famille aperçoivent dans le parc douaisien le comportement suspect d'un homme, avec un enfant en bas âge.Les deux femmes ont ensuite suivi cet homme, qui regagnait son domicile avec le garçon, avant de donner l'alerte.Dépêchés sur place, les policiers ont visité la dizaine d'appartements de l'immeuble et ont interpellé le suspect, et récupérer l'enfant.Ce dernier a été examiné par un médecin légiste, et le quadragénaire a été placé en garde à vue. "Il a refusé de parler pendant toute la garde à vue", indique le parque de Douai, qui précise que le suspect a finalement "livré quelques explications devant le juge d’instruction, mais en minimisant les faits", évoquant davantage un "comportement inapproprié." Des faits de fellation sur le mineur sont reprochés au prévenu.L'homme, sans emploi, avait la garde de l'enfant qui "lui était confié par les parents à l'occasion". Déjà connu de la police et de la justice, il n'avait en revanche jamais été condamné pour des faits de nature sexuelle.Une information judiciaire a été ouverte.