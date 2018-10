Douai : à la sortie d'un kébab, il mord et arrache la phalange d'un homme pour lui voler son scooter

Un jeune homme a perdu une partie de son auriculaire après avoir été agressé à la sortie d'un kébab, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 octobre, à Douai.



Les faits se sont produits rue de la Mairie,, vers 1h10. À sa sortie de l'établissement, la victime de 29 ans est agressée par un homme du même âge voulant lui dérober son scooter. Dans la bagarre, ce dernier lui mord l'auriculaire et lui arrache une partie de la phalange.



Sous la menace d'un couteau, il parvient ensuite à lui voler le scooter, mais un témoin de la scène s'interpose et parvient à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. Il a été interpellé pour violences volontaires et vol de véhicule. La victime, dont la phalange a été retrouvée sur place, a été hospitalisé au Centre hospitalier de Douai.