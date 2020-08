Douai : une startup fabrique la station d'épuration indispensable au lancement de la fusée Ariane 6 • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un appel d'offre exceptionnel

Derrière cette masse de trente tonnes et près d'un kilomètre de tuyaux, se cache la future station d'épuration indispensable au lancement de la fusée Ariane 6. C'est la start-up ExoCell, basée à Douai, qui a construit cet ensemble ultra-sophistiqué."Quand la fusée décolle, on utilise une grosse quantité d'eau qui permet de nettoyer la fumée de la fusée", explique Stanislas Michaux, président de l'entreprise. "Cette eau, avant de la renvoyer dans la nature, il faut la traiter, et enlever tous les polluants qui sont notamment des métaux lourds. Cet ensemble permet de faire le travail en moins de 15 jours."La rapidité du mécanisme a su séduire et a permis à la jeune entreprise de douze employés de décrocher cet appel d'offre exceptionnel. "On n'avait pas pris la mesure de la taille du projet", admet Stanislas Michaux. "Ce n'est que petit à petit qu'on s'est rendu compte de l'énormité du projet. Et on a relevé le défi", relève-t-il fièrement.L'entreprise espère désormais prendre de l'ampleur. "On est une start-up et j'espère qu'après le lancement de la fusée, on va devenir une entreprise de taille industrielle et réaliser des équipements en série pour nos clients."La fusée Ariane 6 décollera de Kourou, en Guyane fin 2021. Elle emportera avec elle un petit bout du Nord dans l'aventure spatiale.