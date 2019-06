Douai : un ancien militaire tué à coups de pierre pour quelques centaines d'euros, cinq personnes présentées au juge

Des divergences dans le récit des mis en cause

Des funérailles samedi

Trois hommes et deux femmes sont sur le point d'être présentés au juge d'instruction dans le cadre de l'enquête sur la mort de Thomas Dubois, dont le corps avait été retrouvé inanimé sur une friche de Douai samedi 1juin, a-t-on appris ce mercredi par le parquet de Douai.Six personnes âgées de 20 à 30 ans – constituant trois couples – avaient été interpellées lundi après-midi par la police judiciaire de Lille, sur une commission rogatoire du juge d'instruction"Leur récit ne converge pas à 100%" indique le procureur de la République de Douai Frédéric Teillet, mais "il ressort de l'ensemble du dossier que cinq des six personnes – trois hommes et deux femmes – participaient à une partie de pêche sur les lieux", le vendredi 24 mai, jour de la disparition de Thomas Dubois.Au cours de cette partie de pêche, "ils ont rencontré la victime qui se promenait dans le secteur, ont sympathisé et au cours de la soirée, les trois hommes ont commis des violences sur la victime dans le but de lui prendre son argent". Jusqu'à tuer le Douaisien "en se servant d'une lourde pierre".De retour au domicile de l'une de ces cinq personnes, les auteurs présumés se seraient partagé l'argent. La somme exacte n'a pas été établie, mais elle s'élèverait à "plusieurs centaines d'euros". Deux hommes seraient alors revenus sur les lieux le lendemain pour cacher le corps sous des feuillages, dans un petit sous-bois proche de la Scarpe . C'est là qu'il a été retrouvé samedi au cours de recherches lancées à la suite d'un appel à témoins Les cinq mis en cause n'ont pas encore été présentés au juge et les auditions sont encore en cours, mais le parquet va demander la mise en examen des trois hommes pour vols avec violences suivies de mort. Les deux hommes soupçonnés d'être revenus sur lieux devraient être mis en examen pour modification et destruction de scène de crime.Concernant les deux femmes, le parquet requiert leur mise en examen pour non-empêchement de crime et recel de vol ayant entraîné la mort. Le procureur demande également le placement en détention provisoire des cinq personnes.Thomas Dubois, 38 ans et père de trois enfants, était un ancien caporal-chef du premier R.A.M.A (Régiment d’artillerie de marine). Ses funérailles auront lieu samedi à Dorignies-lez-Douai.