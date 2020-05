Douai : un trentenaire tué de plusieurs coups de couteau dans un appartement

Un suspect interpellé

L'homme est mort vers 03H00 lors d'une rixe qui a éclaté dans un appartement du centre-ville où étaient présentes plusieurs personnes, a précisé le parquet de Douai, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire confiée au commissariat de la ville.Un homme d'une trentaine d'années, soupçonné d'avoir donné les coups de couteau, a été interpellé et doit être entendu en garde à vue.Selon LilleActu , qui avait révélé l'information, les policiers ont découvert sur place les deux hommes et une femme enceinte, indemne mais choquée.On ignore les causes de l'altercation ; les témoins n'ont pas encore été entendus.