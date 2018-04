L'École d'Art de Douai accueille l'artiste Jean-Charles Farey

Un lieu qui ouvre l'imaginaire

Travaux d'élèves / © JCF

Un lieu où les artistes en résidence de recherche ont le temps de prendre le temps

Vue d'atelier, céramique et tableau : "4 demi-creusets citrons /pommes" (Acrylique sur toile et papier délaissés) 20-12-2017 / © DR

La Scarpe et la sculpture de Konrad Loder / © DR

Vue de la Scarpe et de la sculpture de Konrad Loder, acrylique sur toile délaissée, 30-05-2017 / © DR

Jean-Charles Farey : Vue d'atelier / © DR

Jean-Charles Farey : Dessus dessous (barques), engobes sur porcelaine papier-28-06-2017 / © DR

Au détour d'un couloir, il ne faudra pas s’étonner de croiser le chat Barbotine qui déambule tel un seigneur dans les étages de la maisonnée. (La barbotine est une sorte d'argile liquide.)Il ne faut pas s’étonner non plus de croiser au bout d'un escalier une myriade de pieuvres colorées ou des cruches multi formes, résultats des différents ateliers, production de tous à la vue de tout le monde.Car oui,Ils sont 850 élèves et stagiaires.Il y a des apprentis potiers ou de futurs verriers qui s’entraînent : tournent, modèlent, cuisent.Mais il y a aussi des enthousiastes qui pratiquent le dessin, la gravure, le modèle vivant, la peinture et la sculpture.Ici, ça ri, ça sort les pinceaux, ça compose. L’École d’Art de Douai est donc un lieu de partage et d’accueil. Partage de savoir et accueil d’artistes.Il partage les locaux, les installations techniques et bénéficie des compétences des artistes-formateurs et de la bienveillance des salariés de l’école.Pour l'année 2017-2018, c’est l’artiste. Il a choisi de commencer son travail de résidence en observant méticuleusement l'école.Puis il y a récupéré ici ou là des œuvres oubliées par les élèves, des pinceaux défraîchis, des morceaux de lièges. Il a glissé dans sa besaceDes peintures qu'il réalise ici sur un support déjà existant comme des affiches, journaux ou tableaux."Dans l'école d’art, ses réserves et ses placards, j'ai glané mes supports de travail : cartons toilés, peintures délaissées ou dessins d'étude... et j'ai nourri de leurs formes et couleurs, déjà faites, mes propres images, cherchant les passages ou les échos qui permettaient l'appui de mes gestes."Des lichens nichés sur les murs de l’école, il a choisi d’en faire un motif. Observant la Scarpe, la rivière située juste derrière le bâtiment, il a découvert la sculpture "La Double spirale" de Konrad Loder. Cette sculpture ressemble à un serpent et pour certains poètes, elle peut paraître telle une épluchure d’orange. Cet agrume sur l'eau a donc tapé dans l'œil de l'artiste."J'ai commencé ma résidence à l'école d'art de Douai en mars 2017. Je suis venu avec, du projet précédent, des oranges encore dans la tête. Dans mes repas aussi. Le premier pique-nique a été passé dehors à observer la Double spirale que Konrad Loder a déployée vers la rivière. Au fil des mois, j'ai continué à dessiner les volutes de cette sculpture. Par ailleurs, je fixais les ronds sur l'eau, les feuilles du saule... toute la vie de la rive, initiant à partir des abords de l'école une collection de motifs, bientôt mêlés à d'autres, rejaillis de mes souvenirs et de mes lectures, ou déroulés de mon imagination : barque, coquille, noix, noyau, fruit, tuyau, moi-peau, enveloppe, vase, terre, crypte..."Enfin grace à cette résidence de recherche proposée par l'École d'Art de Douai, Jean-Charles Farey a découvert l’univers de la céramique.Amoureux des pommes, mais aussi des agrumes, et surtout de leurs écorces qui dans un précèdent travail fut un motif imprimé récurrent,"J'ai réalisé aussi des objets : avec de l'argile et des reliefs de table (trognons, épluchures, pépins...) j'ai bricolé des céramiques. Cette plasticité découverte ici m'a offert de nouvelles formes, disponibles également pour rejoindre le reste des éléments déjà en circulation dans mes dessins et peintures."

Un lieu qui permet au grand public de rencontrer le travail des artistes

Jean-Charles Farey : vue d'atelier / © DR

Rencontrer Jean-Charles Farey Dans la ville d'Hellemmes, l'artothèque "L'Inventaire" propose d'emprunter des oeuvres de nombreux artistes, dont des tableaux et dessins de Jean-Charles Farey. Vous pourrez rencontre l'artiste dans son atelier de l'École d'Art de Douai les vendredi 13, le mardi 17, le vendredi 20 et le samedi 21 avril 9h-12h ou effectuer un stage de création avec lui. École d'art de Douai, 75, rue des Wetz, 59500 DOUAI - Tel : 03 27 08 75 12

Dessins, peintures, moulages, sculptures en verre ou en céramique. Lichen ou fruits, barques ou bouchons. Tout a été prétexte à création. Lors du vernissage de l’exposition "Duo ici Douai, j'ai l'écorce à vous les noyaux", Jean-Charles Farey a présenté son travail aux visiteurs et aux élèves de l’école. Pour Amélie Vidgrain, directrice de l'École d'Art de Douai , "Il essentiel que les publics puissent découvrir des univers artistiques différents de ceux qu'ils connaissent déjà et sur lesquels ils peuvent s'interroger."Les visiteurs ont pu ainsi approcher le regard de l’artiste et rentrer dans ses confidences. Ils ont même pu jouer avec lui au jeu de "Où sont le lichen ... la pomme ou le bateau ?"Pour jouer avec l’artiste à rassembler toutes les pièces de son puzzle,Et si vous avez de la chance, montez au deuxième étage. Vous y croiserez peut-être Jean-Charles Farey dans son atelier, jouant encore avec ses motifs pour quelques semaines.