Eddy, le faux Jeff Tuche de Douai, nous explique pourquoi il soutient les Gilets jaunes

"J'ai exactement la même tête !"

© E.B

"Je suis Gilet jaune"

Jeff tuche!! A la manifestation 😂 place du barlet Publiée par Sacha Sacha sur Samedi 24 novembre 2018

Donner le sourire aux gens

Inconnu il y a encore deux semaines, "Eddy Tuche" profite depuis quelques jours d'une renommée nationale. Sa première vidéo, dans laquelle il apparaît déguisé en Jeff Tuche sur un barrage des Gilets jaunes à Douai, a cumuléet sa seconde approche desUn succès inattendu pour ce" explique cet habitant de Waziers, près de Douai qui a pris l'habitude de se déguiser en Jeff Tuche, le personnage incarné par le Dunkerquois Jean-Paul Rouve dans la trilogie Les Tuche d'Olivier Baroux. "J'ai exactement la même tête !" À tel point qu'il a ouvert il y a deux ans une chaîne YouTube intitulée " Eddy Tuche ", dans laquelle on le voit notamment entonner l'hymne du club de football de Vitry-en-Artois "On m'a souvent dit de participer à un concours de sosies, mais je pourrais pas le faire puisque c'est lui qui me ressemble !" s'amuse-t-il, notant qu'on lui a même proposé de faire une. Il a évidemment accepté. "C'est un réel plaisir !"Et dans le cas de ces deux vidéos, tournées sur le rond-point d'Auchan et la place du Barlet, à Douai,Bloqué à un rond-point, Eddy descend de son véhicule et, après avoir discuté avec les Gilets jaune,"J'ai dit ce qui m'est passé par la tête."Son auditoire en redemande et quelques jours plus tard, Eddy reçoit d'un ami le message "Viens, les gens demandent après toi !". Et la deuxième vidéo est tournée quelques heures plus tard.Même s'il gagne correctement sa vie, même s'il ne peut pas rester plus de deux heures par jour sur les barrages pour des raisons personnelles et professionnelles, "Eddy Tuche" se dit solidaire des manifestants. "Je suis Gilet jaune !!" revendique-t-il. "" En revanche, le sosie se dit contre "la bagarre" et les casseurs.Surtout, le Nordiste veut se sentir utile auprès des manifestants, dans un climat morose. "", d'autant plus que "maintenant, c'est un moment difficile." Et d'ajouter : "Ça les booste". Il est touché par le succès de ses vidéos et par les messages positifs qu'il reçoit d'autres régions, "J'en reviens même pas, je me dis que je vais me réveiller !"Cette perruque et sa "voix de Tuche", "Eddy Tuche" a l'intention de continuer à la mettre au service des Gilets jaunes, pour allier "le côté humoristique et le côté solidaire".