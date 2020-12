Le FIGRA, festival du grand reportage d'actualité, se tiendra à Douai en 2021

Après son divorce avec le Touquet, le FIGRA annonce sa nouvelle union avec la ville de Douai. Le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société se tiendra dans la sous-préfecture du Nord, du 26 au 30 mai 2021.

La ville de Douai et le FIGRA annoncent avec un immense plaisir, l’accueil et l’implantation du festival sur la commune. La 28ème édition se déroulera du 26 au 30 mai 2021 dans les lieux emblématiques de la ville. #festival #films #documentaire #villedouai #régionhautsdefrance — FIGRA (@FIGRA_Festival) December 14, 2020

En octobre dernier, le directeur général du FIGRA, Georges Marque-Bouaret, se disait "abasourdi et déçu" par la décision de la mairie du Touquet de mettre fin à leur partenariat, après 22 ans sur la Côte d'Opale. Daniel Fasquelle, maire du Touquet expliquait ainsi sa décision : "On a décidé de renouveller notre politique évenementielle. Si on veut pouvoir créer de nouveaux événements, il faut pouvoir en supprimer d’autres. On est obligé de faire des choix."

Le FIGRA change donc de ville mais pas de Région. Le festival restera dans les Hauts-de-France, 28 ans après sa création. En 2018, Saint-Omer avait temporairement récupéré l'événément.

Sur son site, le FIGRA annonce une partie de sa programmation. La cérémonie de clôture avec la remise des prix sera animée par une personnalité de l’audiovisuel, samedi 29 mai à partir de 20h. 17 prix seront décernés par les jurys professionnels, le jury jeune composé d’apprentis et lycéens des Hauts de France et le public.