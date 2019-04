Goeulzin : un appel à témoin lancé après la disparition d'un homme de 48 ans

Intentions suicidaires

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Benoît LEFEBVRE 48 ans. Si vous avez des informations, contactez les policiers de #Douai (#Nord) au 0327923830 (HB) ou au 0327923862 (24h/24) pic.twitter.com/kmSsg4Bpxw — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 10 avril 2019

La police du Nord a lancé ce mercredi 10 avril un appel à témoins pour retrouver un homme de, qui a quitté son domicile le 8 avril vers 19 heures, et dont la disparition est jugée inquiétante.Benoît Lefebvre, domicilié à Goeulzin, près de Douai (Nord) est parti à la suite d'un différend conjugal. "Il a envoyé à sa conjointe un message le 9 avril après-midi" indique la police, qui précise que son téléphone a borné à Douai ce mercredi matin.Benoît Lefebvre mesure 1,80 mètres et est de corpulence mince. Il a les cheveux "courts ondulés roux" et a une cicatrice au niveau du visage. Lorsqu'il a disparu, il était vêtu d'un jean bleu foncé, d'une chemise à carreaux rouges et bleus, d'une veste trois quart bleu marine et de baskets blanches.Si vous disposez d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête, contactez le commissariat de Douai, soit au(brigade criminelle), soit au(quart).