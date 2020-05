Un homme se jette sous un train à Flers-en-Escrebieux, près de Douai

À 10 heures, les secours ont été alertés ce mardi 5 mai. Un homme de 53 ans s'est suicidé en se jetant sous un train de fret à la gare de Pont-de-la-Deûle à Flers-en-Escrebieux, près de Douai.



Malgré l'intervention d'une ambulance, d'un véhicule de désincarcération, d'un véhicule infirmier et d'un élément de commandements, l'homme est décédé. Les huit sapeurs-pompiers en intervention n'ont rien pu faire.



La procédure habituelle s'est ensuite engagée. Les voyageurs présents dans la gare ont été pris en charge via un bus direct et un omnibus pour rejoindre Lille.



Le trafic, alors interrompu, a repris à 12 h 30 après l'intervention de l'officier de police judiciaire.