Hôpital de Douai : un homme âgé tente de frapper une aide-soignante avec un extincteur

Un patient en unité d'hospitalisation courte âgé de 68 ans a fait du grabuge, samedi en fin d'après-midi au centre hospitalier de Douai, en se montrant très violent à l'égard du personnel.



L'individu, qui voulait sortir sans autorisation, s'en est notamment pris à une aide-soignante, en tentant de lui porter des coups de pied et en tentant de la frapper à l'aide d'un extincteur. Des menaces de mort auraient également été dénoncées.



Le sexagénaire, sous tutelle, a pu être interpellé et placé en garde à vue. Sa garde à vue a depuis été levée et des témoins de l'agression doivent encore être entendus par les enquêteurs.