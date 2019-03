[Fin d'#AvisDeRecherche] Bastien MABILDE, disparu à #Hornaing a été retrouvé sain et sauf. Merci pour vos RT. pic.twitter.com/JmjcXjuSTR — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 13 mars 2019

Il n'avait plus donné de nouvelles depuis dimanche dernier. Ce jour-là, Bastien Mabilde, 22 ans, avait quitté(Nord) où il habite et n'était plus réapparu depuis. La police de Douai, après avoir lancé un, a fini par le retrouver à Douai.Le jeune homme, diabétique, a d'abord été conduit à l'hôpital pour des examens.