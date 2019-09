Incendie de Lubrizol : des traces de suie identifiées à Douai, Villereau et trois communes du Pas-de-Calais

Lubrizol : mesures de précaution après la découverte de suie dans les Hauts-de-France

Reportage de Maïna Sicard-Cras et Morgan Plouchart

Précautions

La liste des communes concernées dans les Hauts-de-France La préfecture de Zone Nord a communiqué ce dimanche soir la liste suivante : ► AISNE :

SISSY

THENELLES

OMISSY

SAINT QUENTIN

LE NOUVION EN THIERACHE

BUIRONFOSSE

LA CAPELLE

HIRSON

HANNAPES

BOHAIN EN VERMANDOIS

BRANCOURT LE GRAND

BEAUREVOIR

GROUGIS

VERVINS ► NORD :

DOUAI

VILLEREAU ► OISE :

ABANCOURT

BLARGIES

BROQUIERS

BOUVRESSE

CAMPEAUX

CANNY SUR THERAIN

ESCLES SAINT PIERRE

FORMERIE

FOUILLOY

GOURCHELLES

HERICOURT SUR THERAIN

LANNOY CUILLERE

MOLIENS

MONCEAUX L’ABBAYE

MUREAUMONT

OMECOURT

QUICAMPOIX FLEUZY

ROMESCAMPS

SAINT ARNOULT

VILLERS VERMONT

BEAUDEDUIT

BRIOT

BROMBOS

CEMPUIS

DAMERAUCOURT

DARGIES

ELENCOURT

FEUQUIERES

GRANDVILLIERS

GREZ

HALLOY

LE HAMEL

HAUTBOS

OFFROY

SAINT MAUR

SAINT THIBAULT

SARNOIS

SOMMEREUX

THIEULOY SAINT ANTOINE ► PAS-DE-CALAIS :

AVESNES LE COMTE

BEAUDRICOURT

SAINT-POL SUR TERNOISE ► SOMME :

AGENVILLE

AILLY LE HAUT CLOCHER

AIRAINES

AUTHEUX

BELLANCOURT

BERTANGLES

BOUFFLERS

BUS-LES-ARTOIS

CONTEVILLE

COURCELLES-AU-BOIS

DOMESMONT

DOMLEGER LONGVILLERS

EPECAMPS

FAMECHON

FRISE

GUESCHART

HERVILLY

HESCAMPS

HIERMONT

LE MESGE

LOUVENCOURT

MAILLY-MAILLET

MAISON-PONTHIEU

MARLERS

MEIGNEUX

MONTONVILLERS

NEUILLY-LE-DIEN

OFFIGNIES

ONEUX

PERONNE

PICQUIGNY

POZIERES

SAINT ACHEUL

SAINT SEGREE

SOUES

SURCAMPS

VAUCHELLE-LES-DOMART

VAUCHELLE-LES-QUESNOY

VITZ-SUR-AUTHIE

Le bilan du recensement mené par les services de l'Etat n'est pas encore officiel concernant les retombées du nuage provoqué par l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Ce dimanche, la préfecture des Hauts-de-France a annoncé que près d'une centaine de communes étaient touchées dans la région. Parmi elles, deux communes du Nord (Douai et Villereau dans l'Avesnois) ainsi que trois communes du Pas-de-Calais (Avesnes-le-Comte et Beaudricourt dans l'Arrageois et Saint-Pol-sur-Ternoise). La ville de Wasquehal nous avait également été communiquée oralement mais elle ne figure plus dans la liste officielle publiée ce dimanche soir par la préfecture (voir liste complète en bas de l'article)."En ce moment-même, on prévient les maires un par un", nous explique le préfet de l'Oise, Louis Le Franc, qui s'exprime au nom de la préfecture des Hauts-de-France et qui annonce l'entrée en vigueur imminente d'un arrêté préfectoral dans les communes concernées. "On les avertit de l'arrêté préfectoral qui a des conséquences très fortes sur la profession agricole, puisqu'il s'agit de restreindre la mise sur le marché de produits alimentaires d'origine animale ou végétale", poursuit le haut-fonctionnaire."Certaines mesures visent également à limiter certaines activités agricoles. Ça concerne essentiellement les oeufs, le miel et le lait. Les professionnels du secteur agricole sont également informés".Il s'agira de "mesures conservatoires immédiates", donc applicables sans délai. "Cet arrêté restera en vigueur tant que la levée de doutes n'aura pas été faîte, à partir de prélèvements que nous allons effectuer dès (lundi) sur les communes concernées", affirme M. Le Franc. "On va orienter ces prélèvements vers les laboratoires compétents et ces laboratoires nous présenteront leurs résultats pour savoir ce que contiennent ces suies".Dans la région, les départements de l'Oise et de la Somme sont les plus touchés, avec tous deux 39 communes concernées. L'Aisne en compte 14. "Ça n’est qu’un bilan provisoire pour l’instant, on va l’affiner demain (lundi NDR)", précise le préfet. "Ce chiffre ira sans doute à la hausse".Dans le Nord, des internautes ont signalé samedi et dimanche des tâches de suie sur des fenêtres de toit à Lille-Sud et des traces noirâtres sur des voitures ou du mobilier de jardin à Maubeuge et Berlaimont.Ce dimanche, l'Agence régionale de Santé a demandé aux habitants qui constateraient "la présence de retombées sous forme de suie" "de bien vouloir le signaler aux services de gendarmerie ou de police ou aux services départementaux d'incendie et de secours".Elle recommande de ne pas consommer les fruits et légumes présentant des traces de suie, de porter des gants pour nettoyer, de laver "simplement à l'eau" les fenêtres, mobiliers, jeux extérieurs, de nettoyer les parties du corps qui auraient été en contact avec les suies avec du savon ordinaire, et pour les yeux, de les rincer avec du sérum physiologique.L'ARS et la préfecture assurent par ailleurs que "les captages d'eaux de surface destinés à la consommation humaine ont fait l'objet d'une surveillance renforcée", qu'"aucun risque n'est constaté pour l'eau du robinet" et que "les mesures de qualité de l'air réalisées depuis l'incendie ont fait apparaître une qualité de l'air habituelle".