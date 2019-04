Incendie mortel à Flers-en-Escrebieux : “C'était horrible à voir...” après le drame, les riverains sous le choc

Flers-en-Escrebieux : l'émotion après l'incendie qui a coûté la vie à deux enfants

Les pompiers "très rapides"

Les habitants de la rue de la Fontaine sont encore profondément marqués, au lendemain de l'incendie qui a coûté la vie à deux enfants de 6 et 10 ans . Dans cette petite impasse de Flers-en-Escrebieux, près de Douai (Nord), la maison noircie par l'incendie attire les regards.Il est près delorsque l'incendie se déclare, dans des circonstances qui n'ont pas encore été déterminées. "J'étais à l'étage quand ça s'est passé" explique un jeune voisin. "Ma mère et ma tante ont crié : 'Y a le feu, y a la fumée !' Mon père et moi on est partis voir, on était quasiment les premiers sur les lieux et o. Y avait beaucoup de fumée, noire, et ça venait surtout de la cuisine."Lorsque les parents des deux victimes parviennent à sortir de l'habitation en proie aux flammes, ils tentent aussitôt de faire sortir les deux enfants du premier étage. Le jeune homme leur offre un outil pour briser la fenêtre."Y avait pas de cris, ils ont surtout appelé leurs enfants,Quand le père a cassé la vitre au premier étage, y avait une fumée noire qui sortait encore pire...Puis les sapeurs-pompiers prennent le relais et sortent les deux enfants de la maison, dont l'un est rapidement déclaré décédé. "Ils ont été très rapides" confie le jeune homme. Le second, son petit-frère, a succombé à ses brûlures ce lundi matin à l'hôpital Jeanne de Flandre, à Lille."D'un seul coup je vois la fumée, j'ai vu toute la fumée à travers les tuiles, c'était horrible" explique une autre témoin de la scène. "j'ai vu un monsieur qui montait sur une échelle.D'autres ont été alertés par l'arrivée des secours. "On a entendu les pompiers passer, et quand on est sortis, on a vu plusieurs voitures de pompiers, la police..." témoigne une riveraine. "On entendait des claquements, je pense que c'étaient les carreaux qui claquaient.