Ivenson, 15 ans, tué à Aniche : ce que l'on sait sur cette affaire

Que s'est-il passé ?

Adolescent tué par balles à Aniche : sa mère témoigne



Qui était Ivenson ?

Pourquoi Ivenson est-il mort ? Le mystère plane autour du décès violent de cet adolescent de 15 ans. Les faits se sont déroulés dans "un quartier calme", au sein "une famille sans histoires", et la victime était "un garçon discret", selon les témoignages recueillis sur place depuis quelques jours.Alors que s'est-il passé ? Où en est l'enquête ? Que sait-on d'Ivenson, 15 ans, tué par balles dans la nuit de mercredi à jeudi ?Les faits ont eu lieu mercredi soir au rez-de-chaussée d'une petite résidence HLM en briques rouges à Aniche (près de Douai). A l'issue d'échauffourées mercredi soir, Ivenson a été grièvement blessé par balle devant la porte de son domicile par trois hommes, dont deux portaient une cagoule. Il est décédé peu après. Sa mère a raconté à France 3 Nord Pas-de-Calais ce qu'elle a vu : "Il y a mon cousin qui a sonné à ma porte. Il y a ma fille (...) qui est allée ouvrir la porte. Moi j'étais dans le salon, sur le canapé, j'ai demandé : "C'est qui ?". Elle m'a dit que c'était mon cousin (...). Je lui ai demandé "Il veut quoi ?". Elle me dit "Il n'a rien dit". J'ai dit : "Va te coucher". Elle n'était même pas entrée dans sa chambre qu'on a réentendu la sonnette. Là j'ai dit : "Laisse la porte fermée". (...) Mais ils ne m'ont pas entendu, j'étais dans le salon. Et là, mon fils aîné (la victime NDLR), il a ouvert la porte, il a dit : "Maman, viens !". Moi j'ai couru, (...) on était derrière la porte, ils étaient en train de bousculer, ils nous avaient aspergé avec une bombe lacrymogène. Et après, j'ai entendu un coup de feu."Et elle poursuit : "J'ai pris mon fils dans les bras. Il y avait beaucoup de sang par terre, j'ai crié, j'ai hurlé "A l'aide, à l'aide ! Venez m'aider, il y a mon fils qui va mourir".Ivenson, 15 ans, habitait à Aniche, ville de 10 000 habitants de l'ancien bassin minier, située entre Douai et Valenciennes depuis 2011. Originaire de Guyane, il était l'aîné de 4 enfants. Alowaisa Makdonald, sa mère, le décrit comme "son génie", un garçon "qui ne cherche pas les bagarres", qui "ne fume pas" et qui aimait jouer à la console.Ivenson était scolarisé en classe de 3e au collège Théodore Monod à Aniche où ses camarades le décrivent également comme un ado sans histoire. Il était inconnu des services de police. "Il était gentil, il travaillait bien à l'école", nous a confié l'un d'eux. "Quand on a appris la nouvelle, nous étions tous choqués... Il était gentil, il avait plein de copains, mais il ne sortait pas beaucoup", a ajouté Mélina, scolarisée dans le même collège. Une voisine décrit également Ivenson comme "un enfant agréable, très poli, discret".

Il a pratiqué également le football au SC Aniche. "Il était un garçon génial, souriant, et heureux. Toujours là pour faire sourire et rire tout le monde. Il va manquer à énormément de monde. Repose en paix petit gars", peut-on lire sur la page Facebook du club où les messages de condoléances affluent depuis 3 jours.





Qui sont les deux suspects mis en examen pour assassinat ?

Que sait-on sur l'élan de solidarité autour de la famille d'Ivenson ?

Aniche : rassemblement en hommage à Ivenson, 15 ans, tué par balle

Pour Ivenson - Leetchi.com Pour Ivenson ! Nous ne t'oublierons jamais ! Suite au décès tragique d'Ivenson, nous, ses ami(e)s, ses voisins, les habitants d'Aniche et ses alentours, ses camarade

Après les faits, les trois individus ont pris la fuite dans la nuit. Dès jeudi, le cousin germain de la victime, qui n'était pas cagoulé, a été interpellé. Il a 19 ans et vit dans le même immeuble que la famille d'Ivenson. « Il a très mal tourné, témoigne dans Le Parisien un membre de sa famille . C’est terrible de se dire qu’il a mangé dans le même plat, bu dans le même verre et mangé avec la même cuillère que nous. Mais je ne comprends absolument pas pourquoi il aurait voulu s’en prendre à Ivenson. Il n’avait jamais eu de problème avec lui. »Vendredi, un autre homme, âgé de 35 ans, connu défavorablement des services de police, a été interpellé à son tour et placé en garde à vue. Selon La Voix du Nord , il est sorti récemment de détention.A l'issue de leurs gardes à vue, les deux hommes "o nt été présentés au juge d'instruction, mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire ", a déclaré le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet. L'enquête se poursuit pour trouver la troisième personne.Le Parquet de Douai n'a donné aucune information sur l'éventuel mobile ou les circonstances exactes de cet assassinat présumé. On ignore qui est précisément l'auteur du tir. L’arme utilisée pourrait être un fusil à canon scié."C'est l'incompréhension... Il ne se passe jamais rien ici à Aniche". La mort d'Ivenson a secoué la ville et surtout le quartier, toujours calme d'habitude.Dès ce samedi, un rassemblement a été organisé sur la place principale. En présence de la famille, 500 personnes se sont réunies . "On n'arrive pas y croire", témoigne un de ses camarades. "J'ai 65 ans. Jamais, je n'ai vu à sur Aniche", affirme une habitante.Une cagnotte à destination de la famille, notamment aider au finacement des fuénrailles a également été ouverte sur Leetchi . "Ivenson est parti bien trop tôt. Sa mort est injuste. Montrons-lui que nous ne l'oublierons jamais et soyons solidaires ! " Ivenson devrait être rapatrié et enterré en Guyane.Ce dimanche à 14h30, au stade d'Aniche, une minute de silence sera observée avant le match des seniors du club de football, en hommage à Ivenson.