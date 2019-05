Ivenson, 15 ans, tué à Aniche : deux suspects mis en examen pour assassinat et incarcérés

Un meurtre prémédité ?

Deux hommes ont été mis en examen ce samedi matin, trois jours après la mort du jeune Ivenson, 15 ans, à la porte de son appartement à Aniche (Nord), a indiqué le procureur de la République de Douai Frédéric Teillet.Les deux suspects, dont l'un a été reconnu par la mère de la victime comme son cousin, défavorablement connu de la justice, sont poursuivis pour "assassinat" et placés en détention provisoire : le parquet estime donc que le meurtre ait pu être prémédité. "On peut le penser" suggère le magistrat. Concernant le troisième suspect, "les investigations se poursuivent".Dans la soirée du mercredi 1mai, Ivenson Makdonald a perdu la vie abattu d'une balle dans la tête, à la porte de son propre domicile, rue Edmond-Laudeau. Deux personnes cagoulées et un troisième qui ne l'était pas – qui serait le cousin de sa mère – avaient ensuite pris la fuite.Une marche blanche est en cours ce samedi après-midi dans la petite commune située entre Douai et Denain. Près de 500 personnes ont observé une minute de silence avant de marcher depuis le domicile du jeune homme.