Les joueuses du Douai hockey-club sacrées championnes d'Europe en salle

Quelle soirée et quelle fierté pour le sport @hautsdefrance les hockeyeuses @DouaiHockeyClub sont championnes d’Europe ! @villedouai @FNihous pic.twitter.com/haSy0HeXne — Florence Bariseau (@fBariseau) 17 février 2019

Douai Hockey Club Championne d Europe !!!!

Championnes de France en salle 2018, 2019 et maintenant d'Europe. Les hockeyeuses de Douai ont(l'Eurohockey indoor club challenge), ce dimanche 17 février, à domicile, au complexe sportif Gayant.En finale, les Douaisiennes affrontaient le Lisbon Casuals et se sont imposées. Et ce n'est pas le premier titre européen des Nordistes qui avaient déjà été sacrées, puis championnes de France en salle en 2018 et 2019."Douai est. Il faut dire que le club est ancien, il fêtera ses 90 ans en novembre.", expliquait Nicolas Dumont, président depuis quelques mois du Douai hockey-club, à La Voix du Nord peu avant le début de la compétition.Le championnat réunissait: la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie, l'Irlande, le Pays de Galles, le Portugal et la Turquie, du 15 au 17 février. Et les Nordistes ont, des matches de pool jusqu'à la finale.Dès la première journée de compétition, les hockeyeuses se trouvaientdu HK Moravske Toplice. Seconde victoire 1-10 contre l'Akademik Plus Sofia (Bulgarie) le même jour.La deuxième journée du championnat,puis contre les Turques (5-3). Si la finale a été plus serrée, les Nordistes ont fini parpour décrocher leur premier championnat d'Europe en salle. Un nouveau titre ajouté à leur palmarès déjà bien complet.