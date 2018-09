À Lauwin-Planque, Amazon annonce recruter près de 4000 emplois temporaires jusqu'aux fêtes de fin d'année

Le site d'Amazon à Lauwin-Planque, deuxième plus gros centre Amazon en France, a annoncé dans un communiqué le recrutement de 3920 personnes jusqu'à la période des fêtes de fin d'année.



Ces emplois temporaires, pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, consisteront à aider à préparer et à expédier les commandes pendant les périodes de pic, comme le "Black Friday" et Noël.



Cette annonce concerne les CDD. En revanche, sur les 500 postes de CDI qu'Amazon avait promis de recruter en 2018, il reste toujours 300 postes à pourvoir.



Au total, en France, le géant de la distribution va recruter 7500 emplois temporaires pour cette période de trois mois

.

