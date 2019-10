Masny : une boulangerie braquée par un jeune portant un masque du film “Scream”, trois mineurs mis en examen

Fuite en VTT volé

L'imminence de la nuit d'Halloween donne des idées à certains... Trois mineurs de 17 ans ont comparu hier devant le juge pour enfants au tribunal de grande instance de Douai (Nord), pour "extortion en bande organisée", après le braquage d'une boulangerie de Masny, avant d'être mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.Les faits remontent au vendredi 18 octobre. Vers 19 heures, dans la boulangerie "Au Four à bois" située rue Suzanne Lannoy, un adolescent fait brusquement irruption. Il est, indique la DDSP du Nord, "porteur d'un masque semblable à celui du film Scream " ainsi que d'un couteau.Après avoir bousculé un client, il se dirige vers la caisse et, sous la menace de l'arme blanche, s'empare du contenu de la caisse. Il a alors pris la fuite en volant le VTT du client qu'il avait bousculé.Au vu du mode opératoire plutôt singulier, un rapprochement est bientôt fait avec deux autres tentatives d'extortion commises dans la même commune, visant des friteries. Sur cette base, trois mineurs sont alors interpellés, car les malfaiteurs présumés "étaient plusieurs à agir, à faire du repérage ou à faire le guet", précise le procureur du parquet de Douai. La dissimulation du visage a été retenue comme une circonstance agravante.