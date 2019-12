A Orchies, il ne sera plus possible de fumer dans le parc du Millénium

Collaboration entre la commune et la Ligue contre le cancer

Les espaces sans tabac se multiplient : la loi interdit déjà de fumer dans des lieux publics comme les bars, les écoles ou les administrations… mais certaines communes vont plus loin. De grandes villes comme Strasbourg ou Paris ont déjà interdit la cigarette dans certains parcs et espaces verts. Dans le Nord, des petites communes s'y mettent aussi. C'est le cas d'Orchies qui a interdit la possibilité de fumer au sein du parc du Millenium.C'est lors du conseil municipal du 19 décembre que la décision de santé publique a été prise. Elle vise avant tout à protéger et à dissuader les plus jeunes. Elle sera effective le 1er janvier 2020.Le maire sans étiquette d'Orchies, Ludovic Rohart justifie cette décision : "Nos enfants c'est l'avenir. L'idée n'est pas d'empêcher les adultes de fumer et de lutter contre le tabagisme en tant que tel, c'est vraiment de sensibiliser les enfants et les familles au fait de ne pas fumer. C'est plutôt un exemple sur l'avenir plutôt qu'une répression dans le présent".Cette décision est bien accueillie par Victor, père d'une petite fille de presque trois ans : "Ça me semble une très bonne idée. Pour la santé, on sait que ce n'est pas bien de sentir la fumée et surtout pour les enfants. Au parc, il y a pas mal d'enfants, ne pas les exposer à la fumée c'est bien".Le parc dispose déjà de cendriers à l'entrée du parc. Bientôt des panneaux informatifs et pédagogiques seront installés. Caroline Chambon, chargée de prévention pour le comité du Nord de la Ligue contre le cancer revient sur ce partenariat : "C'est un partenariat qui existe depuis 2012 au niveau national. Au niveau du Nord, on a commencé cette année au mois d'avril. On a actuellement cinq communes qui ont posé des espaces sans tabac. Notre objectif, c'est d'avoir 100 espaces d'ici un an".A Orchies, après une première période de sensibilisation, la police municipale sera habilitée à sanctionner les fumeurs avec des amendes pouvant atteindre 200 euros.