Orchies : un Intermarché braqué par trois individus lourdement armés

Le braquage a eu lieu ce dimanche vers 7h30. Trois individus lourdement armés et cagoulés, ont fait irruption dans le magasin Intermarché d’Orchies avant l'ouverture.Ils ont menacé le personnel et réussi à se faire remettre la recette de la veille par le directeur du magasin, selon L'Observateur du Douaisis . Les trois braqueurs ont ensuite pris la fuite en empruntant l'autoroute A23.Là, ils ont réussi à braquer un conducteur et prend la fuite dans un nouveau véhicule. Avant cela, ils ont eu le temps de mettre le feu au 1er véhicule. "Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'extinction du véhicule en feu au moyen d'une lance à eau. Parallèlement, les secours ont pris en charge le conducteur du véhicule braqué et 8 personnels du supermarché (1 blessé léger et 7 personnes choquées)", expliquent les pompiers du Nord.Un suivi médico-psychologique a été mis en place. Aucun blessé n'est à déplorer dans ce braquage. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.