Ostricourt : un homme de 23 ans tué d'un coup de couteau

Ce jeudi vers 19h40, les gendarmes sont intervenus à Ostricourt, Cité entre les bois, alerté par des voisins, d'une agression en cours. A leur arrivée, avec les pompiers, ils découvrent un jeune homme avec une plaie importante à la gorge. Âgé de 23 ans, il est en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'arrivent pas à le réanimer. Le deuxième, sons frère, âgé de 19 ans, est lui grièvement blessé au thorax mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Garde à vue



D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait qu'un conflit de voisinage existe depuis plusieurs semaines entre deux familles du quartier. Hier soir, les deux frères de 19 et 23 ans auraient décidé de règler leurs comptes en allant chez le voisin avec une batte de base-ball. Ils tentent alors de pénétrer dans l'habitation après avoir brisé une fenêtre et menacent le propriétaire et sa femme devant leurs enfants. Ce dernier aurait alors asséné des coups de couteau aux deux frères.



Les protagonistes n'étaient pas connu des services de justice. Le suspect est, actuellement, en garde à vue. Spontanément, une quarantaine de jeunes se sont rassemblés dans le quartier, sans heurts.