Ostricourt : toujours aucune trace de Leslie, 14 ans, portée disparue depuis le 17 juillet

Interview de Christelle Dieudonné, mère de Leslie, portée disparue à Ostricourt

Appel à témoins

Leslie Grandjean • © DR

La brigade de recherches de la gendarmerie de Douai a mobilisé lundi 20 juillet une équipe cynophile, pour tenter de retrouver la trace de Leslie Granjean, 14 ans, portée disparue depuis vendredi.C'est ce 17 juillet que l'adolescente a été vue pour la dernière fois rue Calmette à Ostricourt (Nord), à une centaine de mètres de son domicile, situé rue Pierre Bachelet.Un chien de race Saint-Hubert, spécialisé dans la recherche de personnes disparues, a stoppé sa piste au bord d'un étang rue Jean-Baptiste Lebas, toujours à Ostricourt. Des plongeurs ont fouillé le plan d'eau, sans résultat.La mère de Leslie, que nous avons rencontrée ce mardi, est très inquiète : "Je voudrais lui dire qu'elle revienne vers nous, parce qu'on est très inquiets pour elle, on l'aime. Je n'espère pas qu'il lui est arrivé quelque chose. Toute la famille cherche après elle, depuis qu'elle a disparu", nous a confié Christelle Dieudonné.Les enquêteurs sont également mobilisés sur la vérification des témoignages consécutifs à l'avis de recherche médiatisé durant le week-end Depuis vendredi, de nombreuses auditions de témoins et des perquisitions ont été menées dans l'entourage de la jeune fille, notamment son petit ami et sa famille proche.Des investigations sont également menées dans le bassin lensois, où Leslie pourrait avoir des points de chute. Des images de vidéosurveillance doivent notamment être analysées.Le téléphone portable de l'adolescente, qui bornait encore vendredi soir à Ostricourt, est coupé depuis samedi matin.Leslie Grandjean mesure 1m65 et se déplace avec une béquille. Au moment de sa disparition, elle portait une vestre noire Kappa avec du blanc sur les manches, un jean noir et à une atèle à la cheville.