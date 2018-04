Pecquencourt : deux personnes agressées par un homme armé d'une hache et d'une clé en croix

Grosse frayeur, samedi après-midi, à Pecquencourt. Il est presque 16h lorsque la police est appelée à la rescousse rue Emile Zola. Un homme armé d'une hache et d'une clé en croix vient de s'en prendre à deux personnes.



Arrivés sur place, ils entendent les premiers témoignages. Un homme a reçu un coup de clé en croix sur la tempe. Il montre une blessure de 3 centimètres. Les sapeurs-pompiers décident de l'emmener au centre hospitalier de Dechy. A côté de lui, une jeune femme a elle aussi reçu un coup de clé à la gorge et présente un hématome.



Finalement l'auteur des coups a été interpellé. Il s'agit d'un homme âgé de 51 ans, qui n'est pas connu des services de police. On ignore pour le moment les motivations de son geste. Une enquête a été ouverte.