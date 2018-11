Une poudre explosive découverte à la maison d'arrêt de Douai

Un frigo suspect

Des "parachutes" tous les jours par-dessus les murs

Des produits explosifs ont été retrouvés à la maison d'arrêt de Douai, a annoncé le parquet de Lille qui confirme une information de La Voix du Nord . Ce dernier a été saisi de l'affaire et a confié l'enquête à la police judiciaire.Tout commence en fin de semaine dernière, lorsqu'un détenu remet de lui-même aux surveillants cent grammes d'une poudre qui, "après analyse, s'est avérée être une matière explosive" explique Thomas Vaugrand, délégué syndical Ufap de la maison d'arrêt de Douai. Une matière qui ne peut toutefois pas exploser seule, sans détonateur.En début de semaine, une équipé cynophile avait inspecté une douzaine de cellules et. Pourtant, rien ne s'y trouvait., entre 19h et minuit par la PJ de Lille et les ERIS (Équipes régionales d'intervention et de sécurité) du Nord, sinonPourtant, le syndicaliste reste convaincu que. "Nous demandons une fouille généralisée du bâtiment principal" réclame Thomas Vaugrand, qui déplore également que la maison d'arrêt de Douai soit "" : "Il nous faudrait un filet anti-projections !des gens qui envoient des drogues ou des téléphones par-dessus les murs de la prison".Car la présence de cette poudre explosive ne rassure évidemment par les surveillants. "Ça nous rappelle l'évasion de Redoine Faïd à Sequedin" confie le gardien.Le parquet de Lille a été saisi de l'affaire et a confié l'enquête à la PJ de Lille.