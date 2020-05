Râches : une personne blessée lors du braquage d'un supermarché, les gendarmes ont ouvert le feu

Les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de Douai qui rentraient mercredi après-midi d'une mission, ont été avisés vers 16h30 d'un braquage en cours dans le magasin Intermarché de Râches.



Arrivés sur place, les militaires ont attendu les deux malfaiteurs pour intervenir. A leur sortie, les deux individus se sont engouffrés dans une voiture stationnée à proximité de l'entrée du supermarché.

Deux tirs de la gendarmerie

Les gendarmes ont tenté d'intercepter le véhicule qui a foncé sur eux, et ont fait feu à deux reprises pour tenter de l'immobiliser, en vain.



Les braqueurs sont parvenus à prendre la fuite, et leur voiture a été retrouvée calcinée à Leforest.



Dans le supermarché, un client a dû être transporté par les pompiers après avoir reç u un violent coup de crosse à la tête, en tentant de s'interposer pendant le braquage. Les malfrats étaient armés d'un pistolet et d'un couteau.



On ignore le montant de leur butin, mais ils seraient repartis avec les fonds de caisse. Deux personnes auraient été interpellées plus tard dans la journée de mercredi.