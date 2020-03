Résultats - Municipales à Douai : le maire Frédéric Chèreau (PS) en tête, vers des quadrangulaires ?

Les résultats du premier tour à Douai

34,96% Frédéric Chéreau (UG) : "Douai au Cœur"

19,62% Coline Craeye (DVC) : "Douai dynamique et durable"

16,40 Thibaud François (RN) : "Liste Rassemblement National : Douai, plus belle, plus propre, plus sûre"

16,24 François Guiffard (DVG) : "Ensemble faisons Douai"

9,3% Thierry Tesson (UD) : "Douai Capital"

3,4% Jacques Brenot(DVD) : "Vision d'avenir, Douai Géant"

Les élections municipales à Douai pourraient se poursuivre par des quadrangulaires au second tour : si la liste du maire sortant Frédéric Chéreau (PS) est arrivée en tête avec 34,96% des voix, trois autres listes ont quant à elle dépassé le seuil de 10% qui leur permet potentiellement de se maintenir au second tour.Il s'agit dans l'ordre de la centriste Coline Craeye, du candidat RN THibaut François et du candidat Divers gauche François Guiffard.L'abstention s'élevait à 67,82% lors de ce premier tour, en grande partie à cause de la pandémie de coronavirusVous pouvez également retrouver à cette adresse les résultats de votre commune , dans le Nord.