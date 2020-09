Sin-le-Noble : appel à témoins pour la disparition inquiétante d'un homme de 37 ans

Suicidaire

Le commissariat de police de Douai lance un appel à témoins, dans le cadre d'une enquête sur la disparition inquiétante de Mickaël Lemire, 37 ans, introuvable depuis le dimanche 6 septembre. C'est son ex-compagne qui a donné l'alerte.L'homme a disparu à Sin-le-Noble, près de Douai (Nord), où il a été vu pour la dernière fois au Carrefour Market. Il est susceptible de se trouver dans les secteurs de Somain ou de Rieulay, indiquent les enquêteurs.Mickaël Lemire est décrit comme suicidaire et pourrait donc se trouver en danger.Il mesure 1m85, est de corpulence très mince, a les cheveux couleur châtain, frisés et très courts (3mm), et porte une barbe de quelques millimètres.Toute personne ayant des informations susceptibles d'être utiles à l'enquête est priée de contacter, en dehors des heures ouvrées, et pendant les heures ouvrées,