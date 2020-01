Les faits se sont déroulés peu avant 21 heures lundi soir. Un homme a chuté du dixième étage d'une des tours Alexia, dans le quartier des Epis à Sin-le-Noble.



Une fois arrivés sur place, les sapeurs-pompiers de Douai et de Sin-le-Noble n'ont pu que constater son décès. Il a été déclaré mort par le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) de Douai.



Le corps de la victime a été pris en charge par la police nationale. On ignore pour le moment les raisons de la chute.