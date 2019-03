Sin-le-Noble : la police lance un appel à témoins pour la disparition inquiétante de Lindsay, 23 ans

Lindsay, 23 ans et originaire de Sin-le-Noble, n'a plus donné signe de vie depuis le 25 mars après avoir été vue en région parisienne à Pontoise et à la gare Saint-Lazarre. La police de Douai a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lance un appel à témoins.



De corpulence normale, Lindsay a les cheveux châtains clairs, coupés au carré et les yeux verts. Elle mesure 1m70.



Au moment de sa disparition, la jeune femme était vêtue d'une veste type Perfecto vert / kaki, d'un jean's bleu, de baskets montantes Van's blanches et noires. Elle portait un sac à main Louis Vuitton carré noir et marron, et un sac de sport couleur rose.



Lindsay a un écarteur à l'oreille gauche et un anneau sur le nez. Elle porte également un tatouage noir représentant une rose sur l'avant-bras gauche.

Toute personne disposant d'informations au sujet de cette disparition inquiétante est priée de prendre attache avec le commissariat de Douai au 03.27.92.38.62 ou au 06.23.24.27.97.