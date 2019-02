Somain : deux Gilets jaunes “présumés” interpellés après le blocage de l'usine Toyota

Deux hommes âgés de 26 et 36 ans ont été interpellés mardi soir vers 23h45 à Somain, puis placé en garde à vue pour "entrave à la circulation".



Leur interpellation a eu lieu suite au blocage un peu plus tôt du site Toyota. Une quarantaine de personnes, parmi lesquelles se trouvaient des Gilets jaunes, y ont empêché les camions de circuler et ont brûlé des pneus devant l'usine. Les deux individus ont été interpellés après la dispersion du groupe, alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule dans lequel des pneus ont été retrouvés. Ils n'étaient en revanche pas en possession de gilets jaunes.

Une armoire SNCF incendiée

La police cherche à savoir si ce regroupement a un lien avec l'incendie qui s'est déclaré environ une heure plus tard à un passage à niveau sur la commune voisine de Bruille-lez-Marchiennes, dans la rue Roger Salengro.



Des pneus ont été incendiés devant un local technique SNCF, provoquant le disfonctionnement des barrières du passage à niveau et des systèmes d'aiguillage de la voie ferrée. La circulation des trains sur les lignes Douai-Valenciennes et Cambrai-Somain a dû être interrompue.