Somain : un homme de 28 ans, porté disparu depuis quelques jours, retrouvé sain et sauf

Fin d'#AvisDeRecherche

José Manuel HONDERMARCK a été retrouvé sain et sauf.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/RhPClFXYYv — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) July 15, 2020

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de José Manuel HONDERMARCK, 28 ans, 1m70 disparu à #Somain (#Nord) depuis le 12 juillet 2020.



Si vous avez des informations, contactez les policiers de #Douai au 03 27 92 38 62 ou 38 38 (24h/24) pic.twitter.com/cLCGJE1gSq — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) July 13, 2020

[Mise à jour du 15/07 11 heures : l'homme de 28 ans a été retrouvé sain et sauf, a-t-on appris de la police]Une disparition jugée inquiétante. Un homme de 28 ans, José Manuel Hondermarck, n'avait plus donné de nouvelles depuis le 12 juillet 2020. Il avait été vu pour la dernière fois à Somain (près de Douai dans le Nord). La police du Nord avait alors lancé un appel à témoins pour tenter de le retrouver.José Manuel Hondermarck a les cheveux bruns mi-longs et les yeux marrons. Il mesure 1m70. Il a une barbichette et une petite boule de chair sous l’oreille gauche. Autre élément reconnaissable : un tatouage représentant la lettre G sur son bras droit.Au moment de sa disparition, il portait une veste noire, un sweat à capuche gris, un T-shirt noir et un pantalon rouge.Si vous possédez des informations pouvant permettre de le retrouver, contactez le commissariat de Douai au 03 27 92 38 62 (pendant les heures de bureau) ou au 03 27 92 38 38 (24h/24).