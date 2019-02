Somain : un septuagénaire tabassé dans son entrée d'immeuble par des squatteurs

Un habitant d'un petit immeuble de la rue du 8 mai 1945 à Somain a été violemment agressé par trois individus dans l'après-midi du dimanche 9 février, a-t-on appris par les services de police.



Cet homme de 71 ans, notamment dérangé par la fumée, leur a demandé de quitter le hall d'entrée qu'ils squattaient. Le ton est monté et la situation a dégénéré.

Menaces avec armes

Un des trois a alors brandi un poing-américain, un autre a exhibé un Taser, tanis que le troisième assénait un coup de pied au sternum du spetuagénaire, le faisant chuter à terre. Les trois délinquants se sont alors mis à rouer de coups de pied la victime, toujours au sol. Ils l'ont menacée de mort, et de mettre le feu à son appartement.



C'est une voisine et sa fille, par leur intervention, qui ont mis fin aux violences et provoqué la fuite des trois individus. Une plainte a été déposée et les policiers du commissariat de Douai sont à leur recherche.



Le septuagénaire, blessé, s'est fait remettre un certificat médical de 4 jours d'ITT.