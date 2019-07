Un Somalien soupçonné de tentative de meurtre en Allemagne interpellé à Douai

Un ressortissant somalien soupçonné d'une tentative de meurtre lors d'une rixe entre migrants en Allemagne, a été interpellé mercredi 3 juillet à Douai (Nord), a-t-on appris jeudi 4 juillet de source policière.



Âgé de 21 ans, le suspect qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, est mis en cause dans une rixe survenue en juin sur la commune allemande de Nimburg, non loin de la frontière avec la France. La victime est un autre migrant somalien poignardé à l'arme blanche au niveau de l'abdomen.



Les policiers d'outre-Rhin, soupçonnant une fuite en région parisienne, avaient sollicité leurs homologues français via un réseau d'enquêteurs européens dédiés aux fugitifs, le réseau ENFAST ("European Network of Fugitive Active Search Teams"). Ce réseau est notamment connu pour diffuser chaque année une liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe.



Le suspect a été finalement localisé à Douai où il avait trouvé refuge. Il a été interpellé par les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) qui dépend de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire lilloise.



Présenté devant la justice, il doit être incarcéré et sera remis dans les prochaines semaines aux autorités allemandes.



En 2018, la BNRF a procédé à l'interpellation de 45 personnes, selon des chiffres rendus publics mercredi, lors de la présentation du rapport du Service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco).