VIDEO. Les cheminées de Stora Enso à Corbehem ont été détruites : “C'est une page qui se tourne”

Les cheminées, pour nous, étaient un repère

Les cheminées de Stora Enso à Corbehem ont été détruites, "c'est une page qui se tourne"

René Bachelet, Ancien ouvrier ; Jacques Lalue, Ancien ouvrier de Stora Enso ; Jean-Claude, Ancien ouvrier de Stora Enso - Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Pascal Crinon. Montage de Bruno Weill.

C'est tout un symbole, toute une partie de notre vie d'avant !

L'air était chargé de poussière et de nostalgie, ce mercredi matin à Corbehem, près de Douai. Les habitants, anciens ouvriers ou non, étaient réunis pour assister à la démolition des cheminées de la papeterie Stora Enso., surtout pour quatre générations qui ont travaillé dans cette usine, qui représente 125 années de service" confie René Bachelet, ancien ouvrier dont le père et le grand-père avait travaillé dans ectte usine. "Les cheminées, pour nous, étaient un repère."" se souvient Jacques Lalue, un autre ancien du site.Et même chez les non-ouvriers, certains sont venus de loin pour assister à cette démolition hautement symbolique, comme cette ancienne habitante, venue de Savoie. "Quand mon papa m'a dit qu'il y avait les tours qui allaient être détruites j'ai dit : 'il faut venir, c'est tout un symbole, toute une partie de notre vie d'avant !"L'usineet qui a ea commencé à décliner dans les années 1970. En 2006, le groupe finlandais Stora Enso annonce un plan de réduction des effectifs. À sa fermeture, en 2014, les salariés se battent pendant des mois pour la conserver, en vain.