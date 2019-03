VIDEO. Dansez sur “Blame it on the boogie” version douaisienne avec le groupe Soul Train Memories

Le clip de la reprise des Soul Train Memories

Les Soul Train Memories chantent "Blame it on the boogie"

Equipe : Stéphane Deboffles, Jérôme Dujardin, Emilien Vanrenterghem, Fabienne Pureur, William Lalisse, Vincent Dusausoy

Qui sont les Soul Train Memories ?

Les Soul Train Memories en reportage du 8 mars 2018

Reportage : L. Navez / B. Bugnicourt / S. Naumovitz

Teaser Nuit de la funk 2

Prenez huit des treize artistes du groupe Soul Train Memories, donnez leur un classique à chanter et vous aurez une version douaisienne de "Blame it on the boogie" des Jacksons."C'est un titre qui nous parle beaucoup car il y a du groove et nous sommes un groupe de funk. Aussi, c'est un morceau phare d'un groupe qu'on apprécie beaucoup", dévoile le chanteur Yves-Alain Nsoga. Les Soul Train Memories sont 13 à avoir formé ce groupe de reprises soul&funk. Les musiciens ont choisi de chanter de grands standards des années 70 et 80.Les titres puissants repris sur scène sont Sister Sledge ou Jocelyn Brown au Jackson Five, Delegation ou Kool and The gang et font danser tous les amoureux de soul et de funk de la région."Ce sont des tubes sur lesquels les gens ont dansé pendant des années, des tubes intergénérationnels", explique la chanteuse Sabrina Belmo."Notre nom vient de l'émission de télé des années 70 aux Etats-Unis, qui était la première émission réservée à la "black music" et nous, on a voulu rendre hommage à cette émission de télé et on a choisi Soul Train Memories" raconte Manu Raison, le batteur et fondateur du groupe.Pour cette reprise de "Blame it on the boogie", les Soul Train Memories ont choisi d'installer leurs instruments au bar " Le 32 " de Douai, car ils aiment s'y retrouver pour "la convivialité".Les Soul Train Memories seront au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux le samedi 30 mars pour la nuit de la Funk 2