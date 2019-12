VIDÉO. Douai : pour Noël, les résidents d'une maison spécialisée s'installent dans des locaux flambant neufs

Pour Noël, les résidents d'une maison spécialisée s'installent dans des locaux flambant neufs

La journée, forte en émotions, avait comme un avant-goût de Noël. Lundi, les résidents du moulin des Augustins, à Douai, ont quité leur maison spécialisée pour s'installer dans un bâtiment mieux adapté à leurs besoins.L'établissement, ouvert en 1991, était devenu inadapté. "Ici, c'est un vieux bâtiment" confie l'un d'entre eux. "Tout ne va pas, ici..." Qui dit nouveau départ, dit "nouvel environnement", glisse Séverine Mariaulle, aide médico-psychologique.Les chambres sont désormais plus spacieuses, et chacun dispose de sa chambre avec une salle de bain. Comme Jacques, à qui la directrice Cathy Frizzarin fait la visite. "Jacques a pu exprimer son souhait d'avoir une grande fenêtre, d'avoir une chambre pour lui tout seul, d'avoir un équipement qui répond complètement à ses besoins et à ses attentes" confie-t-elle.De quoi permettre aussi de démarrer 2020 dans les meilleures conditions d'accueil possible.