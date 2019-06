VIDÉO. Lewarde : maisons de retraite et personnes âgées se préparent à la canicule

VIDEO. Lewarde : maisons de retraite et personnes âgées se préparent à la canicule

Reportage de Florence Mabille de Poncheville et Sébastien Gurak



"Stimulation continue"

Comment se prémunir des fortes chaleurs ? Autorités publiques et dermatologues ont rappelé la nécessité de boire régulièrement de l'eau, de mouiller son corps et de protéger sa peau, notamment chez les petits (chapeau, lunettes, t-shirt à manches longues, vêtements anti-UV). A éviter : l'alcool, les efforts physiques, laisser un enfant seul dans la voiture, se baigner dans l'eau fraîche d'un lac en raison du risque de chocs thermiques et bien sûr... ne pas se mettre en plein soleil. Un "kit canicule" est diffusé auprès des crèches et des écoles rappelant les bons réflexes. La plateforme d'information "Canicule info service" sera accessible au 0800 06 66 66 (numéro vert) pour des recommandations sur les conduites à tenir.

"Avec la chaleur, on est surveillés !", sourit Madeleine, 94 ans, locataire de la résidence autonomie l'Orée du Bois à Lewarde (Nord).Ici, comme dans toutes les maisons de retraite de France, on se prépare à la canicule qui va mettre le pays en surchauffe cette semaine. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérablse, ne ressentant parfois plus les sensations de chaleur et de soif.La vigilance est d'autant plus grande à l'Orée du Bois, que les pensionnaires sont autonomes, dans leurs petits appartements personnels. "C'est à nous de prendre les devants. On ne peut pas les laisser faire comme ils veulent, surtout en cette période", prévient l'agent de soins Chaida Souadek."C'est une population qui est fragilisée, et qui a besoin d'être stimulée, pour leur rappeler qu'ils doivent boire régulièrement, se découvrir, explique la directrice Clémentine Jouanne. Il ne vont pas forcément se rendre compte qu'ils ont chaud, donc c'est une stimulation continue du matin au soir".