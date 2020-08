VIDEO. "Si on chantait" : à Quiévrechain, Clovis Cornillac tourne une comédie sociale et musicale

"Si on chantait" : un film avec Clovis Cornillac en tournage à Quiévrechain

La crise du coronavirus n'est pas terminée, mais les productions reprennent dans le cinéma. Pour le bonheur de tous, techniciens et acteurs. A commencer par Alice Pol, Artus ou Clovis Cornillac, tête d'affiche du film "Si on chantait", en tournage depuis début août à Quiévrechain (près de Valenciennes dans le Nord). "Voir qu'on retravaille, que ça retravaille, voir toute l'équipe en train de bouger, d'installer des plans, c'est chouette", confirme l'acteur qui joue un cadre d'entreprise, en pleine fermeture.Ce jour-là, la scène en tournage est un peu musclée, mais ne vous y trompez pas… « Si on chantait » est une comédie sociale et musicale. Son réalisateur, Fabrice Maruca, a grandi dans le Valenciennois. Les fermetures d'usine, il connaît bien. Pour ce premier film, il est donc revenu naturellement sur ses terres natales mais pas question de se laisser aller à la déprime. Les personnages vont s'en sortir en chantant…« Quand on chante, tout va bien, clame-t-il. Ces laissés pour compte après la fermeture de leur usine, en créant une entreprise de livraison de chansons, ils reprennent foi en eux.» La bande originale passionnera ou agacera… Elle est composée de tubes de variété comme le "Je t'aime" de Lara Fabian.Le tournage se poursuit jusque fin septembre notamment à Anzin, Crespin et Valenciennes. Sortie du film prévue, si tout va bien, à l'été 2021.